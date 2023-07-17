Корниленко: «Крылья» приобрели Карпицкого не за € 1 млн, сумма выкупа в разы меньше
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о причинах приобретения самарским клубом нападающего Егора Карпицкого, а также опроверг информацию о том, что сумма трансфера составила € 1 млн.
«Егор Карпицкий – талантливый молодой игрок. Мы видим в нём потенциал, поэтому контракт заключён сроком на четыре года. Что касается суммы выкупа – она в разы меньше той, которая звучит в СМИ. Мы не покупали Карпицкого за € 1 млн, это неправда», – приводит слова Корниленко Metaratings.
На данный момент 19-летний игрок является лидером в гонке бомбардиров национального белорусского чемпионата. Егор забил 12 мячей за 13 матчей, выступая за «Шахтёр» Солигорск. Карпицкий является воспитанником солигорского клуба.
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