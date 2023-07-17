Маслов может покинуть «Спартак», если красно-белые купят защитника-легионера

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов может покинуть клуб в случае приобретения красно-белыми иностранного футболиста в линию обороны. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, если «Спартак» подпишет защитника сербской «Црвены Звезды» Страхиню Эраковича или любого другого футболиста-легионера на эту позицию, например, игрока лондонского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, то красно-белые могут рассмотреть возможность отдать Маслова в аренду в другой клуб.

23-летний Маслов в прошлом сезоне сыграл за «Спартак» 27 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Контракт российского футболиста с красно-белыми рассчитан до июня 2024 года.