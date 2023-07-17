«Марио абсолютно незаурядный игрок». Гендиректор «Зенита» — о подписании Фернандеса
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Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев объяснил важность подписания защитника Марио Фернандеса, отметив, что бразилец является абсолютно незаурядным игроком.
«Он абсолютно незаурядный игрок. Мы знаем его по игре и за ЦСКА, и за сборную России, в том числе на чемпионате мира. Он может играть и на фланге, и в центре защиты. В том числе он может прибавить атакующей мощи нашей команде», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».
Соглашение 32-летнего Фернандеса с «Зенитом» рассчитано на один год с возможностью продления соглашения ещё на один сезон. За новый клуб бразильский защитник, имеющий российское гражданство, будет выступать под шестым номером. Ранее Фернандес играл в России за ЦСКА.
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