«Марио абсолютно незаурядный игрок». Гендиректор «Зенита» — о подписании Фернандеса

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев объяснил важность подписания защитника Марио Фернандеса, отметив, что бразилец является абсолютно незаурядным игроком.

«Он абсолютно незаурядный игрок. Мы знаем его по игре и за ЦСКА, и за сборную России, в том числе на чемпионате мира. Он может играть и на фланге, и в центре защиты. В том числе он может прибавить атакующей мощи нашей команде», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Соглашение 32-летнего Фернандеса с «Зенитом» рассчитано на один год с возможностью продления соглашения ещё на один сезон. За новый клуб бразильский защитник, имеющий российское гражданство, будет выступать под шестым номером. Ранее Фернандес играл в России за ЦСКА.