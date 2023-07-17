«Никакого лишнего веса». Семак — о физической форме новичка «Зенита» Фернандеса

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о физической форме нового защитника сине-бело-голубых Марио Фернандеса, отметив, что у бразильского футболиста нет лишнего веса.
«В какой форме Марио? Посмотрим, как быстро он будет её набирать. При этом главная проблема заключается только в том, что он давно не играл. Ему нужно почувствовать игровой тонус и войти в достаточно интенсивный тренировочный цикл. В остальном у него нет никаких проблем. Никакого лишнего веса и никаких других факторов, ограничивающих его работу. Надеемся, что уже в ближайшее время он начнёт полноценно работать в общей группе и в ближайшем матче выйти и получить какое‑то игровое время», — приводит слова Семака «Матч ТВ».
Ранее в СМИ распространялась информация, что переход Фернандеса в «Зенит» может сорваться из-за лишнего веса футболиста.
- 17 июля 2023
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