Серхио Агуэро — о Месси: из-за его перехода другие игроки задумаются о переезде в МЛС

Бывший нападающий «Атлетико», «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро прокомментировал переход форварда Лионеля Месси в «Интер Майами».
«По правде говоря, я очень рад, что Лео здесь, в Майами. Я живу здесь, и мы постараемся насладиться моментом. Многие люди следили за его игрой только по телевизору, а теперь смогут увидеть Лео вживую. Я хотел, чтобы он приехал сюда, потому что я здесь. Понятно, что Лео изменит МЛС. Другие игроки задумаются о переезде сюда из-за него. Он идеальный игрок для этой лиги, и у других футболистов тоже не будет недостатка в мотивации, чтобы перейти сюда», — приводит слова Агуэро TyC Sports.
В ночь с 16 на 17 июля состоялась презентация Лионеля Месси в качестве игрока «Интер Майами». Ранее этим летом сам футболист сообщал, что продолжит карьеру в американском клубе.
- 17 июля 2023
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