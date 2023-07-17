Сергей Брызгалов: Эмери всем всё доказал после «Спартака»

Бывший защитник красно-белых, а ныне футболист «Факела» Сергей Брызгалов считает, что экс-тренер «Спартака» Унаи Эмери доказал свой уровень после работы в России.
«Каким специалистом запомнился Унаи Эмери? Хороший тренер. Он всем всё доказал после «Спартака»! Но в России он немного упустил нить, что привело к ухудшению результата. Правда ли, что при нём команда раскололась на легионеров и россиян?
Если бы я что‑то видел подобное, то это где‑то наверняка отложилось бы в памяти. Вряд ли. Понятно, что изначально россиянам комфортнее общаться между собой, а некоторым легионерам — между собой. Например, я не знаю испанский и английский языки. Однако в целом, когда мы собирались командой, всё было позитивно», — приводит слова Брызгалова «Матч ТВ».
Унаи Эмери возглавил «Спартак» в июне 2012 года и был уволен в ноябре того же года после разгромного поражения со счётом 1:5 от московского «Динамо».
- 17 июля 2023
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