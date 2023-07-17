В аккаунте МЛС ошибочно добавили фотографию Арбелоа, приветствуя Бускетса
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Официальный аккаунт МЛС в «Твиттере» опубликовал фотографию бывшего защитника сборной Испании Альваро Арбелоа, приветствуя Серхио Бускетса, который ранее пополнил состав «Интер Майами».
Публикация с приветствием Бускетса сопровождалась фотографией, на которой Арбелоа целует трофей чемпионата мира, выигранный Испанией в 2010 году. Ошибка была быстро исправлена.
«Почему Арбелоа и Бускетс так похожи? Админу нужны новые очки», — написано в «твиттере» МЛС.
«Интер Майами» объявил о подписании контракта с 35-летним Серхио Бускетсом в воскресенье, 16 июля. Соглашение рассчитано до 2025 года. Накануне прошла презентация защитника вместе с чемпионом мира в составе сборной Аргентины Лионелем Месси, который ранее стал футболистом американского клуба.
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