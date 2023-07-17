Принц Уильям — об интервью Деле Алли: поддерживаю его. Этот рассказ не признак слабости

Принц Уэльский Уильям отреагировал на интервью бывшего полузащитника сборной Англии и «Тоттенхэма» Деле Алли, которое тот дал для YouTube-канала The Overlap.

«Храбрый и вдохновляющий Деле. Обсуждение психического здоровья — это не признак слабости. Давайте продолжать разговоры на подобные темы. Мы все вместе с вами, Деле. Желаем вам всего наилучшего», — написал принц Уильям в своём «твиттере».

На прошлой неделе Деле Алли дал эмоциональное интервью бывшему защитнику «Манчестер Юнайтед» Гари Невиллу, рассказав о том, что перестал общаться со своей биологической матерью в 18-летнем возрасте.

В интервью Алли также рассказал о детских травмах, утверждая, что в возрасте шести лет к нему приставала подруга матери, а позже родители отправили его в Африку «учиться дисциплине». Недавно футболист прошёл курс лечения от зависимостей в реабилитационном центре.