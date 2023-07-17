Асмир Бегович подписал контракт с «Куинз Парк Рейнджерс»

Боснийский голкипер Асмир Бегович стал игроком английского «Куинз Парк Рейнджерс». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Это великолепное ощущение. Это то, над чем мы работали последние несколько недель, и я действительно взволнован тем, что нахожусь здесь, и не могу дождаться начала работы.

Реакция болельщиков? Это действительно приятно видеть. В наше время, когда существуют социальные сети, трудно хранить эти секреты, но из всех разговоров, которые у меня были с разными клубами, я действительно почувствовал, что это был правильный шаг для меня и моей семьи. Видеть положительную реакцию болельщиков было действительно волнительно, но теперь начинается тяжёлая работа. Мы должны быть уверены, что добьёмся успеха на тренировках и в товарищеских матчах, чтобы по-настоящему хорошо начать сезон», — сказал Бегович.

Предыдущим клубом Беговича был «Эвертон». В сезоне-2022/2023 чемпионата Англии он провёл один матч. Также на счету футболиста две игры в Кубке английской лиги. «Эвертон» завершил сезон английской Премьер-лиги на 17-м месте в турнирной таблице. «Куинз Парк Рейнджерс» в предстоящем сезоне будет выступать в Чемпионшипе.

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