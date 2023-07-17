Джек Грилиш жёстко обругал журналистов за «жёлтую» статью о себе

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш раскритиковал редакцию известного английского таблоида The Sun. Журналисты издания опубликовали статью о том, как Грилиш проводит отпуск, сопроводив её коллажем из фотографий, на которых футболист запечатлён с тремя разными женщинами. «Джек оформил хет-трик», иронично отмечается в статье, которая явно пришлась не по вкусу Грилишу.

«Честно говоря, эта статья… Сколько дерьма вы ещё можете написать? Дама попросила меня сфотографироваться с ней на пляже на Ибице, я согласился. И теперь ты делаешь из этого заголовок? Если я откажусь фотографироваться с поклонниками, вы назовете меня высокомерным, но если я соглашаюсь, я всё равно попадаю в ваши заголовки», – написал Грилиш на своей странице в соцсетях.

Напомним, команда Джека Грилиша «Манчестер Сити» оформила требл по итогам прошлого сезона. «Горожане» выиграли чемпионат (опередив «Арсенал» на пять очков) и Кубок Англии (победа над «Манчестер Юнайтед» — 2:1). Также «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов. победив в финале турнира «Интер» со счётом 1:0.