Фофана деактивировал профиль в «Твиттере» из-за оскорблений о постоянных травмах

Защитник «Челси» Уэсли Фофана деактивировал свой профиль в «Твиттере» и в других социальных сетях.
Французский игрок обороны пошёл на такой шаг из-за того, что пользователи в комментариях постоянно оскорбляли его за то, что он получил очередное повреждение.
Фофана перешёл в «Челси» из «Лестера» в августе прошлого года за € 80,5 млн. В сезоне-2022/2023 на счету защитника 20 матчей за «аристократов» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Француз пропустил из-за травмы колена чуть больше трёх месяцев. Также 22-летний футболист пропускал некоторое время в концовке сезона из-за мышечного повреждения и травмы бедра.
Ранее стало известно, что Фофана не поедет с «Челси» в предсезонное турне по США из-за очередной травмы колена. Также с лондонской командой не полетели защитники основного состава Рис Джеймс и Бенуа Бадьяшиль.
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