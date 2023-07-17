«Марсель» близок к согласованию условий личного контракта с Обамеянгом

«Марсель» близок к достижению личных договорённостей с нападающим «Челси» Пьер-Эмериком Обамеянгом. Об этом сообщает журналист Санти Уна в своём «твиттере».

По информации источника, предлагаемая французским клубом зарплата полностью устраивает габонского форварда. Стороны подпишут контракт сроком на три года. Также 34-летнего футболиста привлекает план развития «Марселя» на ближайшие несколько сезонов.

В сезоне-2022/2023 на счету Обамеянга 21 матч за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

Ранее сообщалось о договорённости между «Челси» и «Ювентусом» о трансфере нападающего Ромелу Лукаку.