Жоан Лапорта подтвердил намерение «Барселоны» подписать Бернарду Силву

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос об интересе к полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве.

«Хочу ли я подписать Бернарду Силву в «Барселону»? Да, сейчас я бы этого хотел», – приводит слова Лапорты Soc Blaugrana.

Ранее стало известно, что «Барселоне» необходимо выручить € 150 млн для трансфера португальского полузащитника Бернарду Силвы из «Манчестер Сити».

В сезоне-2022/2023 Силва сыграл 55 матчей за «Манчестер Сити», в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с «горожанами» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

На стадионе «Барселоны» «Камп Ноу» продолжается реконструкция: