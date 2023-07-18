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Роналду заявил, что чемпионат Саудовской Аравии лучше, чем МЛС, где выступает Месси

Роналду заявил, что чемпионат Саудовской Аравии лучше, чем МЛС, где выступает Месси
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Португальский нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду заявил, что чемпионат Саудовской Аравии лучше, чем МЛС.

«Саудовская лига лучше, чем MLS». Я на 100% уверен, что не вернусь ни в один европейский клуб. Я открыл путь в лигу Саудовской Аравии… и теперь все игроки едут сюда. Через год лига Саудовской Аравии обгонит турецкую лигу и лигу Нидерландов», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Отметим, в МЛС выступает аргентинский форвард Лионель Месси, который подписал контракт с «Интер Майами».

Роналду перешёл в «Аль-Наср» в январе 2023 года. В прошлом сезоне он провёл 16 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, в которых записал в свой актив 14 голов и 2 результативные передачи.

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