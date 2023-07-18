Голкипер «Герты» задержан из-за драки, у пострадавшего выбит зуб и сломан нос

Голкипер «Герты» Мариус Герсбек был задержан полицией из-за драки время сбора команды в Австрии, сообщает Sport Bild.
По данным источника, драка между 2 и 4 часами ночи. Ранее вратаря видели в гостинице с фанатами. Отмечается, в результате драки пострадавший потерял как минимум один зуб и у него сломан нос в результате нападения со стороны Герсбека. Сейчас он проходит лечение в одной из клиник.
Голкипер был задержан в отеле и допрошен в местном полицейском участке. Около 11 часов утра Герсбек вернулся в отель. На данный момент «Герта» решает, что делать с вратарём.
По итогам прошлого сезона «Герта» вылетела из чемпионата Германии, и теперь будет выступать во Второй Бундеслиге. В первом туре, который состоится 29 июля, команде предстоит встретиться с «Фортуной».
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