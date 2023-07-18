Экс-защитник «Спартака» Брызгалов назвал Дзюбу лучшим нападающим в России

Бывший защитник «Спартака» Сергей Брызгалов, ныне выступающий за «Факел», заявил, что считает форварда «Локомотива» Артёма Дзюбу лучшим нападающим в России.

«Кого бы мог выделить из партнёров по «Спартаку»? Много кого. Того же Дзюбу, которого я сейчас считаю лучшим нападающим в стране. Были сильные легионеры: Эменике, Веллитон, Макгиди. Даже как бы ни критиковали того же Кариоку, мяч у него невозможно было отобрать вообще. Из русских ребят — Макеев, Паршивлюк, Комбаровы, Глушаков… Можно чуть ли не весь состав называть. Все играли на высоком уровне», — приводит слова Брызгалова «Матч ТВ».

Дзюба присоединился к «Локомотиву» зимой этого года. Во второй половине сезона-2022/2023 на его счету 13 матчей во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года и предусматривает опцию продления в том случае, если форвард совершит 12 голевых действий в следующем сезоне.