Рапопорт: тренерам «Зенита» и дальше придётся вносить изменения в тактику

Экс-тренер «Зенита» Борис Рапопорт заявил о том, что петербургскому клубу надо поменять тактику после ухода бразильца Вендела и россиянина Далера Кузяева.

«Мне в матче за Суперкубок очень понравился ЦСКА. У «Зенита» были определённые проблемы: не играл Родригао, не играл Вендел, уехал во французский чемпионат Кузяев. Есть проблемы, они заметны. И Сергею Семаку придётся выстраивать новую игру. Мы видели, что в матче за Суперкубок Малком играл ближе к атаке вместе с Кассьерррой. Тренерам «Зенита» и дальше придётся вносить изменения в тактику. Потому что Вендел и Кузяев — системообразующие игроки, найти им замену не так просто», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

В матче за Суперкубок сине-бело-голубые не смогли нанести ни одного удара в створ ворот армейцев.