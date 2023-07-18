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Рапопорт: тренерам «Зенита» и дальше придётся вносить изменения в тактику

Рапопорт: тренерам «Зенита» и дальше придётся вносить изменения в тактику
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Экс-тренер «Зенита» Борис Рапопорт заявил о том, что петербургскому клубу надо поменять тактику после ухода бразильца Вендела и россиянина Далера Кузяева.

«Мне в матче за Суперкубок очень понравился ЦСКА. У «Зенита» были определённые проблемы: не играл Родригао, не играл Вендел, уехал во французский чемпионат Кузяев. Есть проблемы, они заметны. И Сергею Семаку придётся выстраивать новую игру. Мы видели, что в матче за Суперкубок Малком играл ближе к атаке вместе с Кассьерррой. Тренерам «Зенита» и дальше придётся вносить изменения в тактику. Потому что Вендел и Кузяев — системообразующие игроки, найти им замену не так просто», — приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

В матче за Суперкубок сине-бело-голубые не смогли нанести ни одного удара в створ ворот армейцев.

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