Гильермо Абаскаль может рассчитывать на чемпионство? Гегемония «Зенита» прервётся

21 июля стартует очередной чемпионат России по футболу. Команды провели плодотворную предсезонную подготовку, а руководство постаралось усилить составы. Который год болельщики ждут, что гегемонии «Зенита» в РПЛ настанет конец и на первую строчку турнирной таблицы в чемпионате поднимется другая команда. Будет ли интрига в РПЛ сезона-2023/2024?

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Зенит» теряет мотивацию

15 июля «Зенит» выиграл в матче с ЦСКА Суперкубок России. По итогам основного времени счёт открыть футболистам не удалось (0:0). Пришлось определять победителя в серии 11-метровых ударов. Героем оказался 35-летний голкипер клуба из Санкт-Петербурга Михаил Кержаков.

Стоит признать, что у «Зенита» не было преимущества по ходу матча. Обладая гораздо более сильным составом, Сергей Семак выбрал осторожную тактическую схему, по сути, отдав инициативу сопернику. Неужели на решение тренера повлияла плохая игра его подопечных в предсезонном турнире?

Вендел перейдёт в «Палмейрас» или «Фенербахче».

Весьма вероятно, что главная причина лежит в плоскости психологии. После уверенной победы в минувшем чемпионате многие легионеры могли потерять мотивацию. Отсутствие еврокубков делает их пребывание в составе «Зенита» бессмысленным.

Недаром Вендел устроил настоящий демарш, практически в ультимативной форме требуя трансфер. Бразилец в интервью СМИ пожаловался на «ужасающую» атмосферу в команде. Пока дальнейшая судьба легионера не решена — «Зенит» не заявил его на чемпионат, но о переходе в другой клуб инсайдов не было.

Ситуация явно негативно отразится на других бразильцах. Сергея Семака предупреждали о возможных проблемах в раздевалке при большом количестве южноамериканских футболистов. Они держатся отдельно от других игроков и следят за тем, как реагирует клубное руководство на ситуацию с Венделом.

Российских спортсменов, сменивших гражданство, обяжут платить компенсацию.

Проходила информация об интересе к Малкому со стороны богатых клубов Саудовской Аравии. Если нападающий не готов выкладываться на 100% в матчах РПЛ, держать такой актив на скамейке запасных контрпродуктивно.

Получается, что в новый сезон-2023/2024 «Зенит» входит с большим грузом проблем. Иностранные футболисты могут нарушить баланс в команде и поставить перед Сергеем Семаком неразрешимые задачи. Тем не менее букмекеры признают команду из Санкт-Петербурга фаворитом чемпионата с коэффициентом 1.27.

У конкурентов «Зенита» появляется шанс на победу в чемпионате. Сумеют ли Абаскаль и Федотов воспользоваться проблемами соперника?

«Спартак» тянет налево

«Спартак» наконец-то исполнил давнюю мечту главного тренера Гильермо Абаскаля и приобрёл двух качественных левоногих футболистов. Речь идёт о Хесусе Медине и Тео Бонгонда. Они по замыслу главного тренера помогут обрести баланс в линии нападения и сделать игру красно-белых более вариативной в атаке.

Действительно, Медина отметился в играх за ЦСКА рядом неординарных решений, которые помогли армейцам набрать важные очки. Особенно старался Хесус быть полезным при розыгрыше стандартов. Как они будут делить с Промесом исполнение штрафных — предсказать сложно.

Насколько продуктивно сумеет использовать испанский специалист новичков, покажет только первый круг. Позиционная атака красно-белых – довольно сложный механизм и встроиться в него двум исполнителям быстро будет трудно. Вот поэтому и оценивают букмекеры вероятность победы «Спартака» в чемпионате коэффициентом 10.0.

Акинфеев пока тащит

Матч за Суперкубок РПЛ обнажил проблему ЦСКА, которая заключается в слишком короткой обойме игроков. Отсутствовал в заявке Карраскаль, ушли из команды Щенников и Медина. По сути, Федотов был лишён возможности качественно усилить игру с помощью замен.

Руководство пока не радует болельщиков информацией о потенциальных новичках. Понятно, что в правилах армейцев хранить максимальную секретность, но до старта чемпионата осталось меньше недели. Органично вписать в состав новичков за такой отрезок будет сложно, поэтому делаем вывод об отсутствии входящих трансферов.

Ловчев: Фернандес мыслит только категориями денег, но игрой заслужил уважение.

ЦСКА будет обходиться 13–14 игроками, но в случае травм и дисквалификаций Федотов попадёт в сложную ситуацию. Конечно, можно выдвигать из дубля талантливых футболистов, но рассчитывать на такой резерв долго не приходится — молодым свойственна нестабильность.

Федотов вновь рассчитывает на гениального Акинфеева, снайперский талант Чалова и слаженную оборону. Вряд ли ЦСКА сумеет пройти дистанцию чемпионата без спада, поэтому выигрыш чемпионского титула для них — заоблачная мечта, что подтверждает коэффициент 10.0.

Последний шанс

У Гильермо Абаскаля появился реальный шанс не только навязать борьбу «Зениту» за чемпионский титул, но и выиграть её. Клуб из Санкт-Петербурга не в порядке. Демарш Вендела явно разрушил гармонию в раздевалке, поселив сомнения в Малкоме и Клаудиньо. Весьма вероятно, что кто-нибудь из южноамериканцев покинет команду.

Остальным футболистам может не хватить мотивации, чтобы в очередной раз выиграть титул чемпиона. Нет еврокубков и возможности попасть в центр внимания ведущих клубов. Не стоит забывать про уход Кузяева, а он считался лучшим хавбеком в РПЛ про продвижению мяча.

На фоне действующего чемпиона «Спартак» кажется командой без слабых мест. Тренер получил требуемое усиление, а мотивация красно-белых выиграть титул традиционно на максимуме.

Ставка: «Спартак» станет чемпионом за коэффициент 10.0.

Экспресс с коэффициентом 6.74.

ЦСКА опубликовал заявление в связи с переходом Фернандеса в «Зенит».

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Вест Хэма» об аренде Магуайра.

Шпилевский: хочется верить, что Кокорин вернётся в «Арис».

Гюндоган: у меня есть знания, которые помогут «Барселоне» выиграть Лигу чемпионов.