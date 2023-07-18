«Зенит» просит за Вендела € 25 млн, «Палмейрас» хочет снизить сумму через агентов

Полузащитник «Зенита» Вендел привлёк внимание «Палмейраса». Бразильский клуб заинтересован в подписании футболиста, но не способен заплатить € 25 млн, требуемые петербуржцами за уход 25-летнего хавбека. «Палмейрас» хочет договориться о снижении стоимости через агентов игрока. Об этом сообщает Nosso Palestra.

Ранее появилась информация, что «Палмейрас» предложил за Вендела € 10 млн. Также спортсмена хочет подписать «Фенербахче», однако позднее руководители клуба опровергли эту информацию. Вендел отказывается выступать за «Зенит» и получил разрешение на поиск новой команды. Оно не увенчалось успехом, поэтому спортсмен однозначно прилетит в Россию, где и будет разбираться со своим будущим. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2027 года.