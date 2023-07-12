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«Аякс» выбрал Сперцяна вместо Захаряна из-за запрашиваемой цены за Арсена — 1908.nl

«Аякс» выбрал Сперцяна вместо Захаряна из-за запрашиваемой цены за Арсена — 1908.nl
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Амстердамский «Аякс» был заинтересован в подписании полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, однако переключил своё внимание на хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна после запрошенной цены в € 25 млн. Об этом сообщает 1908.nl.

Ранее появилась информация, что сейчас 20-летнего Захаряна хочет подписать «Фейеноорд», а кандидатура Арсена активно обсуждается в качестве трансферной цели на летнее окно. Конкурентом Захаряна за место в нидерландском клубе может стать полузащитник «Атланты Юнайтед» Тьяго Альмада, в составе сборной Аргентины выигравший чемпионат мира.

23-летний Сперцян — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне полузащитник в 41-м матче забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.

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