«ПСЖ» объявил о продаже Битшиабу в «РБ Лейпциг»

Французский «ПСЖ» на своём официальном сайте сообщил, что центральный защитник Эль-Шадай Битшиабу продолжит карьеру в немецком «РБ Лейпциг».

Фото: «РБ Лейпциг»

Битшиабу прошёл через молодёжные команды «ПСЖ», а свой первый профессиональный контракт с клубом подписал в 2021 году. Всего за парижан защитник сыграл 19 матчей во всех турнирах. Результативными действиями на взрослом уровне футболист не отметился. Битшиабу — двукратный чемпион Франции в составе «ПСЖ».

18-летний французский футболист подписал контракт с «Лейпцигом» на срок до июня 2028 года. За новый клуб Биштиабу будет выступать под пятым номером. Об этом сообщила пресс-служба «Лейпцига» в социальных сетях клуба.

По данным СМИ, сумма трансфера составила около € 15 млн.