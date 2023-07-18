В «Лейпциге» объяснили, почему подписали 18-летнего защитника «ПСЖ» Битшиабу

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Макс Эберль объяснил, почему в клубе решили подписать 18-летнего защитника «ПСЖ» Эль-Шадая Битшиабу.

«Эль-Шадай — один из наиболее талантливых защитников в Европе, мы гордимся тем, что он отныне будет играть за «РБ Лейпциг». В мае этого года ему исполнилось всего 18 лет, но он уже является профессиональным игроком. 19 матчей за «ПСЖ» уже говорят о его качествах.

Эль-Шадай чрезвычайно быстр, умеет играть с мячом, силён в подкатах. Как левша он идеально вписывается в искомый нами профиль.

Тем не менее он всё ещё очень молодой игрок, который сейчас сделал шаг в новую страну и новую лигу. Ему будет предоставлено необходимое количество времени, чтобы освоиться в команде, чтобы он шаг за шагом мог развиваться», — приводит слова Эберля официальный «твиттер» «РБ Лейпциг».