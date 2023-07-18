В «Лейпциге» объяснили, почему подписали 18-летнего защитника «ПСЖ» Битшиабу

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Макс Эберль объяснил, почему в клубе решили подписать 18-летнего защитника «ПСЖ» Эль-Шадая Битшиабу.
«Эль-Шадай — один из наиболее талантливых защитников в Европе, мы гордимся тем, что он отныне будет играть за «РБ Лейпциг». В мае этого года ему исполнилось всего 18 лет, но он уже является профессиональным игроком. 19 матчей за «ПСЖ» уже говорят о его качествах.
Эль-Шадай чрезвычайно быстр, умеет играть с мячом, силён в подкатах. Как левша он идеально вписывается в искомый нами профиль.
Тем не менее он всё ещё очень молодой игрок, который сейчас сделал шаг в новую страну и новую лигу. Ему будет предоставлено необходимое количество времени, чтобы освоиться в команде, чтобы он шаг за шагом мог развиваться», — приводит слова Эберля официальный «твиттер» «РБ Лейпциг».
- 18 июля 2023
-
12:36
-
12:33
-
12:29
-
12:16
-
12:10
-
12:10
-
12:04
-
12:01
-
11:45
-
11:41
-
11:26
-
11:24
-
11:21
-
11:13
-
11:13
-
11:00
-
10:53
-
10:49
-
10:40
-
10:26
-
10:23
-
10:19
-
10:17
-
10:13
-
10:09
-
10:01
-
10:00
-
09:51
-
09:48
-
09:41
-
09:33
-
09:30
-
09:25
-
09:22
-
09:19