Тухель хочет видеть в «Баварии» Тчуамени. Игрок «Реала» готов рассмотреть вариант перехода

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени возглавляет список трансферных целей мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Sport1.

По информации источника, главный тренер баварцев Томас Тухель хотел бы приобрести нового игрока на позицию опорного полузащитника. Мюнхенцам были предложены кандидатуры Софьяна Амрабата («Фиоретина») и Эдсона Альвареса («Аякс»), но наставник «Баварии» хотел бы подписать более топового футболиста.

«Бавария» уже контактировала с представителями Тчуамени, а сам игрок уточнял у своих партнёров по сборной Франции обстановку в мюнхенском клубе. Французский полузащитник готов рассмотреть возможность переезда в Германию, если не получит гарантий достаточного игрового времени в «Реале».

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