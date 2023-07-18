«Бавария» готова продать Киммиха, он больше не входит в число неприкосновенных

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих больше не входит в число неприкосновенных футболистов и доступен для продажи. Об этом сообщает журналист Kicker Георг Холзнер в своём «твиттере».

По информации источника, если «Бавария» получит хорошее предложение за трансфер Киммиха, то руководство мюнхенцев будет готово обсудить потенциальную сделку.

Ранее об интересе к подписанию Киммиха заявлял главный тренер «Барселоны» Хави.

28-летний Киммих в прошлом сезоне сыграл 47 матчей за «Баварию» во всех турнирах, отметившись в них семью забитыми мячами и 11 результативными передачами. Контракт немецкого полузащитника с рекордмайстером рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 75 млн.

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