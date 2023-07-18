Президент РПЛ: какого-то напряжения в общении со стороны европейских коллег не чувствую

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, какое отношение к России у европейских коллег.
«Была официальная часть в июньской командировке на заседание исполкома УЕФА. Определённые переговоры по текущим вопросам, в том числе по комитетам. И заседание исполкома, где я как председатель комитета отчитался о проделанной работе. Было приятно, что меня поблагодарили за работу. И было неофициальное общение, о подробностях которого не могу вам говорить. Но я почувствовал абсолютно нормальное отношение. Понятно, что это непублично, без камер. Не секрет, что многих людей там я знаю долгие годы. И я какого-то напряжения с их стороны не почувствовал.
Могу сказать только за себя: мне кажется, что люди, с которыми мы общаемся на неформальном уровне, при этом общении ведут себя вполне определённо. А в официальном режиме, на каких-то мероприятиях они скованы и зарегламентированы некоторыми моментами», — приводят слова Алаева «Известия».
- 18 июля 2023
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