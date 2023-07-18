Агент Кокорина: Саша может получить шанс в «Фиорентине» — он усердно работает на сборах

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал о судьбе российского футболиста в команде.
«Александр отлично чувствует себя на сборах в «Фиорентине». Он усердно работает, тренируется со всеми вместе в общей группе. Ему комфортно там. В товарищеских матчах уже забивал и отдавал голевые передачи, всё хорошо!
Останется ли в «Фиорентине» на следующий сезон? Саша сейчас работает с командой таким же образом, как и все остальные игроки клуба. Футбольная жизнь такая, что сегодня ситуация одна, завтра может быть уже другой. Думаю, что о чём-то можно будет говорить после окончания сборов. Сейчас из аренды вернулось много ребят, все они, как и Саша, могут получить шанс закрепиться и играть в составе «Фиорентины», — сказал Бердышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 18 июля 2023
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