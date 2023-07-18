Защитник «Челси» Фофана порвал крестообразные связки и пропустит более семи месяцев

Французский Защитник «Челси» Уэсли Фофана, ранее не поехавший с командой в предсезонное турне по США из-за травмы колена, прошёл более детальное медобследование. По его итогам выяснилось, что игрок получил травму крестообразных связок и пропустит более семи месяцев, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, 22-летнему защитнику придётся перенести операцию по реконструкции передней крестообразной связки. В клубе сообщили, что игрок теперь начнёт восстановление и будет активно работать с медицинским персоналом «аристократов».

Фофана перешёл в «Челси» из «Лестера» в августе прошлого года за € 80,5 млн. В сезоне-2022/2023 на счету защитника 20 матчей за «аристократов» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Из-за травмы колена француз пропустил чуть больше трёх месяцев. Также 22-летний футболист пропускал некоторое время в концовке сезона из-за мышечного повреждения и травмы бедра.