Мовсисян: Сперцян в «Манчестер Сити», «Реале»? Такой переход реален, почему нет-то?

Бывший нападающий сборной Армении и «Краснодара» Юра Мовсисян высказался о шансах полузащитника Эдуарда Сперцяна перейти в европейский чемпионат.
«Я не думаю, что психологически на Сперцяна повлияет то, что он не перешёл в европейский чемпионат этим летом. Это ему поможет. Во-первых, надо признать, что «Краснодар» стал клубом высокого уровня — это не тот «Краснодар», когда я играл. Теперь это клуб по всем европейским стандартам, и у Сперцяна есть время совершенствоваться. У Эдика сейчас такой возраст, что у него есть время полностью реализовать себя. Приобретёт уверенность, а потом может перейти в Европу.
Давайте не торопиться. Он сам хорошо знает, что ему делать. Если на сегодняшний у него была возможность уехать в клуб, где он получал бы игровую практику, то я был бы согласен. Ему не надо сегодня уезжать, чтобы сказали, что он просто уехал в Европу и сел в запасе — нужно, чтобы он стабильно получал игровую практику.
«Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид? Такой переход реален, почему нет-то? Эти клубы знают место «Краснодара». Сперцян — тот самый талант, и он сейчас очень правильно сделал, что решил остаться. Сезон поиграет в России, ещё опыта наберётся. Если сейчас он перейдёт во второстепенный клуб, который играет в Лиге Европы, и сядет на лавку, то какой смысл ехать вообще? А если он поедет в «Манчестер Сити» и будет стабильно играть, то я ничего не смогу ему сказать. Сперцян сейчас лидер своего клуба и сборной. В следующем сезоне он более уверенно выступит и сможет уехать в европейскую лигу», — приводит слова Мовсисяна Metaratings.
- 18 июля 2023
-
20:20
-
20:11
-
20:11
-
20:02
-
20:01
-
20:00
-
19:39
-
19:34
-
19:34
-
19:30
-
19:30
-
19:28
-
19:15
-
19:13
-
19:11
-
19:06
-
19:02
-
19:01
-
18:51
-
18:40
-
18:38
-
18:31
-
18:23
-
18:22
-
18:16
-
18:05
-
18:01
-
17:57
-
17:54
-
17:45
-
17:39
-
17:38
-
17:35
-
17:21
-
17:19