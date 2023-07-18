Мовсисян: Сперцян в «Манчестер Сити», «Реале»? Такой переход реален, почему нет-то?

Бывший нападающий сборной Армении и «Краснодара» Юра Мовсисян высказался о шансах полузащитника Эдуарда Сперцяна перейти в европейский чемпионат.

«Я не думаю, что психологически на Сперцяна повлияет то, что он не перешёл в европейский чемпионат этим летом. Это ему поможет. Во-первых, надо признать, что «Краснодар» стал клубом высокого уровня — это не тот «Краснодар», когда я играл. Теперь это клуб по всем европейским стандартам, и у Сперцяна есть время совершенствоваться. У Эдика сейчас такой возраст, что у него есть время полностью реализовать себя. Приобретёт уверенность, а потом может перейти в Европу.

Давайте не торопиться. Он сам хорошо знает, что ему делать. Если на сегодняшний у него была возможность уехать в клуб, где он получал бы игровую практику, то я был бы согласен. Ему не надо сегодня уезжать, чтобы сказали, что он просто уехал в Европу и сел в запасе — нужно, чтобы он стабильно получал игровую практику.

«Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид? Такой переход реален, почему нет-то? Эти клубы знают место «Краснодара». Сперцян — тот самый талант, и он сейчас очень правильно сделал, что решил остаться. Сезон поиграет в России, ещё опыта наберётся. Если сейчас он перейдёт во второстепенный клуб, который играет в Лиге Европы, и сядет на лавку, то какой смысл ехать вообще? А если он поедет в «Манчестер Сити» и будет стабильно играть, то я ничего не смогу ему сказать. Сперцян сейчас лидер своего клуба и сборной. В следующем сезоне он более уверенно выступит и сможет уехать в европейскую лигу», — приводит слова Мовсисяна Metaratings.