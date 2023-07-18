Маркус Рашфорд подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2028 года

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила о подписании нового контракта с нападающим Маркусом Рашфордом. Контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

Выпускник академии «Манчестер Юнайтед» провел 359 матчей и забил 123 гола за клуб с момента своего дебюта в 2016 году. В сезоне-2022/2023 Маркус Рашфорд забил 30 голов, выиграв награду сэра Мэтта Басби «Игрок года».

Также Рашфорд представлял сборную Англии по футболу на чемпионате мира, прошедшем в Катаре в прошлом году. В 5 играх он сумел отличиться 3 забитыми мячами. Напомним, что Англия выиграла группу B с 7 очками в 3 играх. В 1/8 финала англичане одолели сборную Сенегала — 3:0. В четвертьфинале французы оказались сильнее сборной, за которую выступал Рашфорд — 2:1.