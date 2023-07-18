Рашфорд: сделаю всё, чтобы помочь «МЮ» достичь того уровня, на который мы способны

Нападающий Маркус Рашфорд высказался после продления контракта с «Манчестер Юнайтед». Форвард заключил соглашение до 2028 года.

«Я пришёл в «Манчестер Юнайтед» семилетним мальчиком, у которого была мечта. Та же страсть, гордость и стремление к успеху до сих пор движут мной каждый раз, когда я имею честь надеть эту футболку. Я уже получил потрясающие впечатления от игры в этом невероятном клубе, но мне ещё многого предстоит достичь, и я по-прежнему полон решимости завоевать больше трофеев в ближайшие годы.

Будучи болельщиком «Юнайтед» всю свою жизнь, я осознаю, какая ответственность ложится на меня, когда я представляю эту эмблему. Я ощущаю все взлёты и падения, как никто другой. Я могу заверить вас, что отдам все силы, чтобы помочь команде достичь того уровня, на который мы способны, и я вижу такую же решимость в раздевалке. С нетерпением жду будущего под руководством этого менеджера», — цитирует Рашфорда пресс-служба клуба.