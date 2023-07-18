ОМОН заблокировал выход фанатам «Спартака» после пирошоу

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Сотрудники правоохранительных органов заблокировали выход болельщикам «Спартака» во время товарищеской игры с «Нефтчи» (2:0), передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 18 июля, прошёл товарищеский матч между «Спартаком» и «Нефтчи». Игру принимал стадион «Открытие Банк Арена», стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Благодаря забитым мячам Павла Мелёшина и Квинси Промеса с передачи Антона Зиньковского красно-белые одержали победу.

На игре присутствовали активные болельщики «Спартака», которые во время матча зажгли на трибунах несколько файеров. После этого выходы на «Открытии Банк Арене» были заблокированы сотрудниками ОМОН.

Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» занял третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка. Новую кампанию команда Гильермо Абаскаля откроет матчем с «Оренбургом» на «Открытие Банк Арена» в это воскресенье, 23 июля. Начало встречи запланировано на 17:30 мск.