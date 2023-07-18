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Гендир «Спартака»: Санчес? У нас в шорт-листе больше одного игрока — есть план А, В и С

Гендир «Спартака»: Санчес? У нас в шорт-листе больше одного игрока — есть план А, В и С
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на информацию об интересе красно-белых к защитнику «Тоттенхэма» Давинсону Санчесу.

«На Санчеса есть аукцион? Что касается конкретных фамилий, то их нет смысла назвать. Пока ничего не подписано. Уверяю вас, что у нас в шорт-листе больше одного футболиста — есть план А, В и С. Он ещё меняется, потому что какие-то футболисты отваливаются. Мы работаем по рынку и стараемся использовать все возможности. Дальше посмотрим, удастся кого-то привезти или нет», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов продать Давинсона Санчеса в «Спартак» за € 13,3 млн, а сторона игрока просит зарплату в размере € 3 млн.

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