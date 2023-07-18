Булыкин высказался насчёт лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин заявил, что поддерживает действующий в отечественном футболе лимит на легионеров.

«Если я поддерживаю молодых россиян, то, понятное дело, выступаю за него. К сожалению, у нас приходящие менеджеры сразу стремятся приобрести какого-нибудь иностранца, чтобы можно было либо что-то освоить, либо заработать кому-то бонусы. Действующая система позволяет взять нескольких человек, которые никогда не будут играть. Плюс некоторые клубы будут утверждать, будто им некого выпускать в условиях лимита, недостаточно россиян.

В результате ребят засыпают деньгами и они останавливаются в развитии. Говорят, «Зенит» своими зарплатами и покупками убил прогресс нашего футбола. Однако он может себе это позволить. Раньше петербуржцы выступали в еврокубках и имели железное алиби: в ЛЧ с нашими делать нечего, мы хотим легионеров. Но теперь ситуация изменилась. Когда доверяешь собственным воспитанникам, они и после окончания карьеры приносят пользу: остаются в структурах клубов и передают опыт. В результате коллективы нормально функционируют, не тратя больших денег.

Но перед этим люди должны пройти обучение, поскольку только повесившие бутсы на гвоздь спортсмены не понимают, как функционирует их вид. Например, как оформить трансфер или как работает матчдэй. В своё время я занимался на специальных курсах от УЕФА. Образование шло под девизом «вторая карьера». Когда лекции начались, слушатели оказались в шоке, поскольку не помышляли, насколько серьёзно всё устроено за пределами поля.

То же самое я ощутил на тренерских курсах. Бывшие звёзды «плавали» даже там. Зато, получив знания, они поняли, для чего наставники давали им те или иные упражнения. Поэтому забавно, когда в футбол приходят люди, которые сами никогда не играли, и начинают рассказывать, как всё нужно организовать. Профессионалы, слушая их, только смеются», — приводит слова Булыкина RT.