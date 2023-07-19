Эдер Милитао рассказал, что игроки «Реала» расстроились из-за ухода Карима Бензема

Защитник «Реала» Эдер Милитао рассказал, что игроки мадридского клуба расстроились из-за ухода французского нападающего Карима Бензема.

«Бензема? Мы, конечно, расстроились, что он ушёл. Для меня он лучшая «девятка» мира. Но жизнь продолжается, теперь нам нужно перестроиться», – приводит слова Милитао Madrid Xtra.

Напомним, Карим Бензема подписал контракт с «Аль-Иттихадом» до 2026 года. Новая команда форварда является действующим чемпионом Саудовской Аравии.

Карим отыграл в стане «сливочных» 14 сезонов, принял участие в 647 матчах клуба, в которых забил 353 гола. В этом сезоне футболист сыграл в 23 матчах, забил 18 мячей и отдал три голевые передачи. Он стал самым забивающим игроком «Реала» в этом розыгрыше Ла Лиги.

«Аль-Иттихад» представил Карима Бензема: