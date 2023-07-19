Эдер Милитао рассказал, что игроки «Реала» расстроились из-за ухода Карима Бензема

Защитник «Реала» Эдер Милитао рассказал, что игроки мадридского клуба расстроились из-за ухода французского нападающего Карима Бензема.
«Бензема? Мы, конечно, расстроились, что он ушёл. Для меня он лучшая «девятка» мира. Но жизнь продолжается, теперь нам нужно перестроиться», – приводит слова Милитао Madrid Xtra.
Напомним, Карим Бензема подписал контракт с «Аль-Иттихадом» до 2026 года. Новая команда форварда является действующим чемпионом Саудовской Аравии.
Карим отыграл в стане «сливочных» 14 сезонов, принял участие в 647 матчах клуба, в которых забил 353 гола. В этом сезоне футболист сыграл в 23 матчах, забил 18 мячей и отдал три голевые передачи. Он стал самым забивающим игроком «Реала» в этом розыгрыше Ла Лиги.
«Аль-Иттихад» представил Карима Бензема:
- 19 июля 2023
-
02:27
-
01:52
-
01:46
-
01:41
-
01:23
-
00:46
-
00:43
-
00:35
-
00:33
-
00:12
-
00:04
- 18 июля 2023
-
23:53
-
23:48
-
23:39
-
23:36
-
23:35
-
23:30
-
23:23
-
23:21
-
23:20
-
23:18
-
23:15
-
23:10
-
23:05
-
23:03
-
23:01
-
23:00
-
22:56
-
22:48
-
22:46
-
22:42
-
22:40
-
22:37
-
22:20
-
22:13