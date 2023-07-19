«Волгарь» пополнился голкипером «Велеса»

Астраханский «Волгарь» подписал контракт с вратарём Николаем Рыбиковым, сообщает официальный сайт клуба. В минувшем сезоне 23-летний голкипер был игроком клуба Первой лиги «Велес». Уроженец Санкт-Петербурга выступал за молодёжную и вторую команды «Зенита», был участником юношеской лиги УЕФА, призёром зональных турниров ПФЛ.

Другой голкипер Владислав Ямпольский перешёл из «Волгаря» в клуб Второй лиги «Б» «Астрахань» на правах аренды. Ранее в эту же команду не тех же условиях ушли полузащитник Артур Карпов и нападающий Марк Полушин.

«Волгарь» в матче 1-го тура Первой лиги проиграл в гостях нижнекамскому «Нефтехимику» (1:2). «Астрахань» стартовала в первенстве Второй лиги домашним матчем с «Легионом» (2:2).