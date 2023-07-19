Футболистка опубликовала письмо партнёрше по сборной США, перенёсшей три операции за год

Полузащитница сборной США Энди Салливан обратился к партнёрше по национальной команде Кристен Пресс, которой предстоит перенести четвёртую операцию из-за разрыва крестообразной связки колена.

«Восхищаюсь Кристен, её способность продолжать верить в лучшее… Это просто восхитительно. Она была важной частью нашей команды на поле и за его пределами многие годы. Все игроки, которые были здесь раньше и, которые по определённым причинам не могут выступать за сборную, по-прежнему с нами, мы чувствуем их поддержку,

Да, нас здесь 23 девушки, которые собираются выиграть чемпионат мира. Однако мы знаем, что есть также множество людей, которые помогали нам при выходе на этот турнир. Мы любим Кристен и желаем ей полного выздоровления. Скучаем и любим!», — написала Салливан в своих соцсетях.