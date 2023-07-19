Булыкин: игроки «Краснодара» иногда смеются над Галицким

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о «Краснодаре».

«Игроки «Краснодара» смеются над Сергеем Галицким, когда он даёт им советы? Думаю, иногда да. Но я сильно зауважал его, когда он выстроил всю инфраструктуру южан и обозначил целью сформировать состав команды исключительно из собственных воспитанников. Однако потом начали покупать иностранцев, уровнем не намного выше своих. Не верю, что в Краснодарском крае нельзя найти способных мальчишек. Подобные заявления Галицкого идут вразрез с приобретением средних легионеров перед выступлением в ЛЧ. В итоге эти новички всё равно вовсю ошибались. А если бы выходили свои, глаза бы горели. Плюс только представьте, какой бы они получили опыт. Я бы восторгался Сергеем Николаевичем, не отойди он от своей стратегии. А когда он начинает разъяснять сугубо игровые моменты, слушать это странно. Причём такое проскакивает не только у владельца «Краснодара», но и у других функционеров. Они, может, и знают термины, но вставляют их не туда. Хочется, чтобы причины поражений объясняли спортивные руководители с опытом. А президентам и генеральным директорам следует заниматься иными вопросами», — приводит слова Булыкина RT.