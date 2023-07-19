Бразильский журналист: если «Зенит» продаст Малкома, «Фламенго» может забыть про Клаудиньо

Бразильский журналист Александре Маттос считает, что если «Зенит» продаст нападающего Малкома в Саудовскую Аравию, то это исключит возможную сделку по трансферу полузащитника Клаудиньо во «Фламенго».

«Клаудиньо придёт во «Фламенго» только в том случае, если ему разрешат уехать из России. Если «Зенит» продаст Малкома, «Фламенго» может забыть про Клаудиньо», — написал Маттос в «Твиттере».

Ранее появилась информация, что «Фламенго» практически никак не продвинулся в переговорах по Клаудиньо. Бразильская сторона изначально сообщала, что переговоры с российским клубом будут сложными. У Клаудиньо действующий контракт с «Зенитом» до лета 2027 года, он продлил его всего год назад. В России спортсмен выиграл четыре трофея.