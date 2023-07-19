Маурисио Почеттино высказался о потере большого количества игроков в «Челси»
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Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о возможном уходе Ромелу Лукаку, Каллума Хадсона-Одои, Хакима Зиеша и Пьер-Эмерика Обамеянга.
«Такое решение об уходе принимается, потому что все согласны. Игроки и клуб прилагают все усилия, чтобы попытаться найти лучшее решение», – приводит слова Почеттино инсайдер Фабрицио Романо.
В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На счету бельгийца 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
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