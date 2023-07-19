Руни: Артета отлично справился с работой в «Арсенале», мне приятно это видеть

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о работе главного тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артеты.

«Артета отлично справился с работой в «Арсенале», выиграл Кубок Англии и по-настоящему навязал борьбу «Сити» в прошлом сезоне. Мне как молодому тренеру приятно это видеть.

Каждый тренирует по-своему, но это то, чего вы хотите достичь как молодой тренер. Я делаю шаги, чтобы попытаться сделать так же, в то время как Артета уже прошёл через это. Я уверен, что работа с Гвардиолой помогла ему», — приводит слова Руни BBC.

Напомним, лондонский «Арсенал» завершил минувший сезон на второй строчке турнирной таблицы английской Премьер-лиги, набрав 84 очка в 38 матчах и отстав от «Манчестер Сити» на пять очков.