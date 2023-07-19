Миодраг Божович считает правильным переезд Страхини Эраковича в РПЛ

Бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович оценил предстоящий переход защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича в «Зенит».

«Не работал вместе с ним, но знаю его хорошо. Правильный выбор. Молодой игрок, но играет уже два-три года в основном составе, выступал в Лиге чемпионов. Можно вспомнить Видича, который вышел на новый уровень, выступая в России. Также Иванович сделал хорошую карьеру после «Локомотива». Способен ли Эракович стать в РПЛ одним из лучших игроков? Да, 100%», — приводит слова Божовича Metaratings.

Отметим, что 22-летний Эракович должен подписать четырёхлетний контракт с «Зенитом» завтра, 20 июля. За его переход российский клуб выложит € 7 млн, а также 10% от следующей продажи.