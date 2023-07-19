Миодраг Божович считает правильным переезд Страхини Эраковича в РПЛ
Поделиться
Бывший главный тренер ряда российских клубов Миодраг Божович оценил предстоящий переход защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича в «Зенит».
«Не работал вместе с ним, но знаю его хорошо. Правильный выбор. Молодой игрок, но играет уже два-три года в основном составе, выступал в Лиге чемпионов. Можно вспомнить Видича, который вышел на новый уровень, выступая в России. Также Иванович сделал хорошую карьеру после «Локомотива». Способен ли Эракович стать в РПЛ одним из лучших игроков? Да, 100%», — приводит слова Божовича Metaratings.
Отметим, что 22-летний Эракович должен подписать четырёхлетний контракт с «Зенитом» завтра, 20 июля. За его переход российский клуб выложит € 7 млн, а также 10% от следующей продажи.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 июля 2023
-
14:44
-
14:29
-
14:24
-
14:10
-
14:07
-
14:00
-
13:59
-
13:55
-
13:48
-
13:46
-
13:44
-
13:40
-
13:26
-
13:15
-
13:15
-
12:58
-
12:45
-
12:43
-
12:34
-
12:29
-
12:21
-
12:16
-
12:03
-
11:59
-
11:46
-
11:46
-
11:44
-
11:32
-
11:29
-
11:27
-
11:10
-
10:58
-
10:55
-
10:52
-
10:35
Партнерский контент