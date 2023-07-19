Наталья Машина: опыт игры в чемпионате Турции был очень хорошим, занесу себе в актив

Полузащитник женской сборной России Наталья Машина поделилась эмоциями от выступления за турецкий «Фатих Карагюмрюк».

«Мне позвонили, сказали, что есть вариант в Турцию поехать, я решила попробовать. В целом, мне понравилось, крепкий чемпионат, там нет слабых соперников, нет счетов в матчах по 30:0 и 10:0. Для меня этот опыт пошёл в плюс. Ко мне хорошо относились в Турции, меня приняли, к тому же я себя хорошо проявила. Но они ко всем хорошо относятся, нет такого, что они кого-то любят или нет. Ко всем хорошо относятся, это, наверное, плюс, что они никого не выделяют.

Бытовые проблемы? Может быть, с языком немного. Они в основном на турецком разговаривают. Там был переводчик, но с ним тяжеловато. Я думала, что у меня будут проблемы, но оказалось, что я отлично разговариваю на английском. Пока не знаю, где я продолжу карьеру, посмотрим.

Не успели пересечься с Магомедом Оздоевым. Мы ездили на их тренировку, посмотреть, но его не было. Но так тоже не списывались. В целом, турецкий опыт был очень хорошим. Мне понравилось, я занесу его себе в актив», — приводит слова Машиной ТАСС.

Напомним, Наталья Машина выступала за турецкий «Фатих Карагюмрюк» с 18 января. В Турции Машина сыграла восемь матчей, в которых отметилась пятью забитыми мячами. Сейчас футболистка является свободным агентом.