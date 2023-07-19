«Очень странный трансфер, 100% не лучшее приобретение». Божович — о Фернандесе в «Зените»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Миодраг Божович прокомментировал переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».
«Очень странный трансфер. Не помню такого, чтобы игрок, который долго играл в ЦСКА, приезжал бы в «Зенит» и наоборот. Он был качественным игроком. Не видел его игру в последнее время, но «Зенит» сам знает, какие игроки ему нужны.
Платить 2,5 млн в год 32-летнему футболисту с постоянными травмами – не провальное подписание? Не хочу использовать это слово, но это 100% не самое лучшее приобретение», — приводит слова Божовича Metaratings.
32-летний Фернандес подписал контракт с «Зенитом» на год с возможностью продления ещё на сезон. С 2012 по 2022 год он выступал за московский ЦСКА, но не смог договориться о возвращении.
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