Божович: может ли Сперцян сразу уехать в «Реал»? Кварацхелия не играл круто в «Рубине»

Бывший главный тренер «Локомотива» Миодраг Божович прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну со стороны «Манчестер Сити» и мадридского «Реала».

«Готов ли Сперцян к переходу из РПЛ сразу в «Манчестер Сити» или «Реал»? Всё возможно! Думаю, он готов. Но трудно предсказать, сможет ли он пробиться в основной состав. Нельзя сказать, что Кварацхелия в «Рубине» очень круто играл, но ушёл в «Наполи» и показывает отличный футбол, заиграл», — сказал Божович Metaratings.

23-летний Сперцян — воспитанник «Краснодара». Летом в СМИ появлялась информация об интересе к нему со стороны ряда европейских клубов, прежде всего амстердамского «Аякса».

В прошлом сезоне Сперцян сыграл 41 матч, в которых отметился 14 забитыми мячами и 14 результативными передачами.