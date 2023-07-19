Осинькин: у нас не получилось избежать примитивного футбола только в матче с «Факелом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился эмоциями от результатов прошлого сезона.

«Мы все после сложных ситуаций должны становиться сильнее. Стали ли мы сильнее или нет после прошлого сезона, покажет время. Потому что эта оценка должна быть уже в чемпионате. Но я как тренер могу сказать: у нас были сложные ситуации, но мы не перестали играть в футбол. На ребят всегда есть давление, и они должны уметь под этим стрессом играть. Часто в таких ситуациях команды упрощают и переходят на совсем примитивный футбол. Мы старались этого избегать. И у нас не получилось только в одном матче.

В Воронеже с «Факелом» (1:2) в конце сезона. Поэтому думаю, что наши ребята под этим давлением борьбы за избежание стыков остались такими же самодостаточными, как и в более удачное время. И не опустились ниже определённого уровня», — приводят слова Осинькина «Известия».