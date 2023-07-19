El Debate: Энрике хочет, чтобы Мбаппе продали сейчас, он присмотрел двух игроков в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выступает за продажу нападающего Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно, если футболист не будет продлевать свой контракт, истекающий летом 2024 года. Об этом сообщает El Debate.

По сведениям источника, на эти деньги Энрике хочет, чтобы клуб подписал ему нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича и полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Энрике не видит смысла брать Мбаппе в тур по Японии, если Килиан не останется. Однако «ПСЖ» заработает € 22 млн только за то, если Мбаппе появится хотя бы на тайм в трёх товарищеских матчах.

Энрике хотел бы, чтобы ситуация с Мбаппе решилась как можно скорее. Испанский специалист хочет собрать свой состав в кратчайшие сроки.

Вембаньяма встретился с Мбаппе. Видеоролик: