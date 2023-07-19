«Реал» не вступит в переговоры по Мбаппе, пока «ПСЖ» не даст согласие

Мадридский «Реал» не собирается вступать в переговоры по нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе до того момента, как парижане сами не заявят о желании продать игрока. Об этом сообщает El Debate.
По сведениям источника, «Реал» вновь не хочет попасть в ту ситуацию, когда их предложение будет проигнорировано. Клуб летом 2022 года предлагал за Мбаппе € 200 млн, но «ПСЖ» никак не отреагировал. Поэтому «Реал» вступит в переговоры только в тот момент, когда «ПСЖ» сами заявят о желании продать игрока.
Отмечается, что 10 дней назад «ПСЖ» предложил Мбаппе отказаться от половины бонуса за лояльность, который составляет € 40 млн. Мбаппе получит эту сумму, если останется в клубе до 31 июля 2023 года. Такое отношение разозлило Мбаппе, поэтому он не собирается отказываться от суммы. Сообщается, что он может пойти на такой шаг, если президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи даст гарантию, что Килиан покинет клуб в летнее трансферное окно.
Мбаппе утешил болельщицу, которой разбил нос. Видеоролик:
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