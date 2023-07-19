Малком хочет получать в «Аль-Хиляле» минимум в два раза больше, чем в «Зените»

Бразильский нападающий «Зенита» Малком не намерен переходить в «Аль-Хиляль», если зарплата по новому контракту с саудовским клубом не вырастет в два раза по сравнению с зарплатой в России. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«В «Зените» он получает около шести миллионов, а при переезде в Саудовскую Аравию хочет получать минимум в два раза больше», – добавил собеседник «Чемпионата».
Второй источник сообщил, что игрок и саудовский клуб пока не достигли соглашения об условиях контракта.
Отметим, что ранее появилась информация о желании саудовского клуба «Аль-Хиляль» подписать контракт с 26-летним футболистом. Сообщалось, что сам Малком уже получил предложение от команды по контракту на три года с зарплатой в € 18 млн за сезон.
Малком стал игроком «Зенита» летом 2019 года, перейдя из «Барселоны» за € 40+5 млн. Соглашение между нападающим и российским клубом истекает летом 2027 года.
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