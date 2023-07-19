Ольга Смородская: попасть в тройку РПЛ и финал Кубка — выполнимая задача для «Локомотива»
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что в новом сезоне железнодорожники могут дойти до финала Фонбет Кубка России и попасть в тройку призёров РПЛ.
«Попасть в тройку РПЛ и финал Кубка России — выполнимая задача для «Локомотива». Иначе зачем им выделять бюджет, если не бороться за место в тройке? Нормальная задача», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, в прошлом сезоне команда Михаила Галактионова финишировала на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков. В Кубке России железнодорожники проиграли в четвертьфинале Пути РПЛ «Спартаку», а на стадии 1/4 финала Пути регионов уступили «Акрону» в серии послематчевых пенальти.
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