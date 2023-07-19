Джулия Гвинн: я уважаю Playboy, но предпочитаю показывать себя на поле

Футболистка сборной Германии и «Баварии» Джулия Гвинн ответила на вопрос журналиста, почему она не желает сниматься для журнала Playboy.

«Я уважаю Playboy как журналистский продукт, но предпочитаю показывать себя на футбольном поле. В целом я думаю и надеюсь, что у нас с журналистами будут гораздо более интересные и важные темы для обсуждения, особенно сейчас, во время чемпионата мира по футболу», — приводит слова Гвинн As.com.

Недавно немецкая полузащитница получила предложение от журнала Playboy о съёмке в преддверии чемпионата мира. Она ответила отказом. 24-летняя Джулия Гвинн является одной из самых известных и популярных немецких футболисток в социальных сетях. На её профиль в одной из них подписаны 535 тысяч пользователей.